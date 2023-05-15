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Детские кровати – это особый вид мебели, от качества которой напрямую зависит здоровье и развитие ребенка. Это центральное место детской комнаты, которое определяет мебель для спальни ребенка.

К выбору такой детской мебели родителям нужно подходить особенно тщательно, учитывая большое количество различных факторов:

конструкцию;

материал, из которого сделана детская мебель;

размеры конструкции и самой комнаты;

функциональность мебели;

возраст и пол ребенка;

дизайн мебели;

сочетаемость детской мебели с общим стилем оформления, с мебелью в гостиной, прихожей, на кухне;

отзывы клиентов о товаре.

Компания «Little Home» предлагает купить детскую деревянную мебель для обустройства спального места ребенка различных конструкций, для производства которых используются самые лучшие материалы: натуральный массив берёзы, сосны, дуба и МДФ. Цена на такие материалы немного выше, но гораздо экологичнее и качественней чем ДСП или ЛДСП.

Родители смогут подобрать и выгодно купить классические прямые, угловые, модульные и многоярусные модели для детской любой планировки и площади для одного или нескольких детей в семье, шкафы, стулья и столы в одной цветовой гамме, диваны-кровати, софы, с подъемным механизмом. Разнообразие моделей представленной детской мебели позволяет сделать заказ кроватки для любого возраста ребенка, с учетом его пола и индивидуальных предпочтений. В комплект необходимо купить и другую мебель для комнаты детей:

распашные шкафы любой конструкции (комоды, шкафыкупе, стенки);

письменные столы, стулья, табуреты;

компьютерные столы и стулья;

туалетные и журнальные столики;

настенные и напольные книжные полки;

диваны и другую качественную мебель для обустройства уютной и безопасной детской спальни.

Шкафы и столы можно купить гарнитуром вместе с кроватью, или отдельно, подобрав шкафы под интерьер своей детской. С нами вы сможете оформить комнату в любом стиле, в классическом, лофт, модерн или прованс (идеально подойдет мебель белого цвета). Поможем подобрать подходящую мебель и аксессуары.